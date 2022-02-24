По словам мэра Львова, следить за сообщениями лучше в соцсетях, пока работают связь и интернет. В экстренных случаях власти города будут использовать другие доступные каналы связи.
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Садовый подчеркнул, что враг воюет против Украины не только ракетами и танками, но и фейками.
Наше преимущество – в правде и силе
По словам мэра Львова, украинцы должны сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Доверять при этом нужно только официальным страницам города и государства.
Где можно узнать правдивую ситуацию во Львовской области:
- Официальная страница Львовского городского совета в фейсбуке;
- Официальные новости на сайте Львовского городского совета;
- Телеграм-канал Львов.Оперативно;
- Страница Андрея Садового в телеграме;
- Страница Андрея Садового в фейсбуке;
Официальные государственные каналы для получения информации:
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины;
Государственная служба чрезвычайных ситуаций;
Государственная пограничная служба Украины;
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;