По словам мэра Львова, следить за сообщениями лучше в соцсетях, пока работают связь и интернет. В экстренных случаях власти города будут использовать другие доступные каналы связи.

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Садовый подчеркнул, что враг воюет против Украины не только ракетами и танками, но и фейками.

Наше преимущество – в правде и силе

По словам мэра Львова, украинцы должны сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Доверять при этом нужно только официальным страницам города и государства.

Где можно узнать правдивую ситуацию во Львовской области:

Официальные государственные каналы для получения информации:

Офис Президента Украины;

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины;

Кабинет Министров Украины;

Министерство обороны Украины;

Министерство внутренних дел;

Национальная полиция Украины;

Государственная служба чрезвычайных ситуаций;

Государственная пограничная служба Украины;

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Сухопутные войска ВС Украины;

Военно-морские силы ВСУ;

Территориальная оборона ВСУ.