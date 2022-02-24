По словам мэра Львова, следить за сообщениями лучше в соцсетях, пока работают связь и интернет. В экстренных случаях власти города будут использовать другие доступные каналы связи.

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Садовый подчеркнул, что враг воюет против Украины не только ракетами и танками, но и фейками.

Наше преимущество – в правде и силе

По словам мэра Львова, украинцы должны сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Доверять при этом нужно только официальным страницам города и государства.

Где можно узнать правдивую ситуацию во Львовской области:

Официальные государственные каналы для получения информации:

Офис Президента Украины ;

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ;

Кабинет Министров Украины ;

Министерство обороны Украины ;

Министерство внутренних дел ;

Национальная полиция Украины ;

Государственная служба чрезвычайных ситуаций ;

Государственная пограничная служба Украины ;

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины ;

Сухопутные войска ВС Украины ;

Военно-морские силы ВСУ ;