За словами мера Львова, стежити за повідомленнями краще у соцмережах, доки працюють зв'язок та інтернет. В екстрених випадках влада міста використовуватиме інші доступні канали зв'язку.

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Садовий підкреслив, що ворог воює проти України не лише ракетами та танками, а ще й фейками.

Наша перевага – у правді та силі

За словами мера Львова, українці мають зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію. Довіряти при цьому треба лише офіційним сторінкам міста та держави.

Де можна дізнатися правдиву ситуацію про ситуацію у Львівській області:

Офіційні державні канали для отримання інформації:

Офіс Президента України;

Генеральний штаб Збройних сил України;

Кабінет Міністрів України;

Міністерство оборони України;

Міністерство внутрішніх справ;

Національна поліція України;

Державна служба надзвичайних ситуацій;

Державна прикордонна служба України;

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Сухопутні війська ЗС України;

Військово-морські сили ЗСУ;

Територіальна оборона ЗСУ;