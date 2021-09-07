Садовый встретился с Тихановской в Польше: Львов поддержит белорусских журналистов

Мэр Львова Андрей Садовый пообщался с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Они встретились во время экономического форума в Карпаче.

Об этом украинский политик сообщил в своем фейсбуке. Свое сообщение в соцсети он проиллюстрировал фотографией с Тихановской.

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Садовый подчеркнул, что Львов – город свободных людей. Он счастлив, что удалось помочь белорусским друзьям, которые сейчас как никогда нуждаются в поддержке и защите.

Договорились с госпожой Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов. Жыве Беларусь! Слава Украине,

– отметил мэр города.

Недавно Тихановская посетила с рабочим визитом США. В Вашингтоне она встретилась с президентом Байденом и обсудила с ним кризис в Беларуси.

Что известно об экономическом форуме в Карпаче

Источник: Укринформ

Масштабное мероприятие началось в польском городе Карпач 7 сентября. В 2021 году форум – юбилейный, его проводят уже в третий раз.

Событие собрало около 3 тысяч участников. Среди них – украинская Министер соцполитики Марина Лазебная и бывший премьер Владимир Гройсман.

По предварительной информации, на экономический форум в третий его день приедет и действующий украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Лозунг Запада в 2021 году: "Европа в поисках лидерства" . Одной из тематических частей события будет "Украинский форум".

. Одной из тематических частей события будет "Украинский форум". Его участники обсудят такие вопросы, которые касаются бизнеса, политики, безопасности, климата, здравоохранения и преодоления последствий COVID-19.

Текст сообщения Андрея Садового в фейсбуке:

"На полях экономического форума в Карпаче провели встречу со Светланой Тихановской. Львов – город свободных людей. Я счастлив, что сегодня у нас есть возможность протянуть руку помощи нашим белорусским друзьям, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке и защите. Договорились с госпожой Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов. Жыве Беларусь! Слава Украине!"