Сбил 2 монахинь в центре Львова: водителя маршрутки отпустили под домашний арест

На проспекте Свободы 20 ноября случилась жуткая авария – водитель маршрутки сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. Одна из женщин погибла. Мужчину решили отпустить под домашний арест.

Тело погибшей монахини зацепилось за кузов маршрутки. Водитель протащил ее чуть ли не через весь город – вплоть до конечной остановки на улице Джорджа Вашингтона.

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Водителя отпустили под домашний арест

После смертельной аварии 20 ноября 47-летнего водителя маршрутки №138 Виктора Шипашинова сразу же взяли под стражу. В течение 2 месяцев он находился в СИЗО.

20 января суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест,

– отметили во Львовской облпрокуратуре.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировали на февраль. Мужчину подозревают в "нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет за решеткой.

Коротко о смертельной аварии на проспекте Свободы