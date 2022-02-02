Шел навстречу по пути: на Львовщине в результате наезда поезда трагически погиб мужчина
Источник:полиция Львовщины
Недалеко от железнодорожной станции "Золочев" 1 февраля поезд сообщением "Киев – Чоп" сбил мужчину. Пешеход шел ему навстречу по пути.
Мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения.
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Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Примерно в 22.25, в полицию поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции "Золочев" пассажирский поезд №60 сообщением "Киев – Чоп" наехал на мужчину. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции.
По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, поезд двигался в направлении Киева, а пешеход шел по пути ему навстречу.
Мужчина получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 49-летний местный житель.
Поезд сбил мужчину / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить точные причины и обстоятельства произошедшего.Важно! Железная дорога – это зона повышенной опасности. Главной причиной гибели людей является наезд подвижного состава. Поэтому в полиции призвали всех быть внимательными и осторожными, находясь вблизи путей.
Вследствие тяжелых травм мужчина погиб / Фото полиции Львовщины