Шел навстречу по пути: на Львовщине в результате наезда поезда трагически погиб мужчина

Недалеко от железнодорожной станции "Золочев" 1 февраля поезд сообщением "Киев – Чоп" сбил мужчину. Пешеход шел ему навстречу по пути.

Мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения.

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Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Примерно в 22.25, в полицию поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции "Золочев" пассажирский поезд №60 сообщением "Киев – Чоп" наехал на мужчину. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции.

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, поезд двигался в направлении Киева, а пешеход шел по пути ему навстречу.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 49-летний местный житель.

Поезд сбил мужчину / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить точные причины и обстоятельства произошедшего.

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Главной причиной гибели людей является наезд подвижного состава. Поэтому в полиции призвали всех быть внимательными и осторожными, находясь вблизи путей.

Пешеход шел по пути навстречу поезду / Фото полиции Львовщины



Вследствие тяжелых травм мужчина погиб / Фото полиции Львовщины