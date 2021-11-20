Шли на утреннюю мессу: под колеса маршрутки в ужасном ДТП во Львове попали 2 монахини

В жутком ДТП во Львове 20 ноября погибла монахиня сестра Ольга. Она работала на кухне приходской плебании.

Пресс-служба прихода Успения пресвятой Девы Марии сообщили, что месса за душу сестры Ольги состоялась в 10:00. Женщина ушла из жизни в возрасте 48 лет.

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Сегодня трагически погибла сестра Ольга, работавшая на кухне приходской плебании. Пусть Бог дарует ей вечную жизнь,

– говорится в сообщении.

Что известно о пострадавшей

В результате ДТП также пострадала монахиня Галина. Ее госпитализировали с травмой головы.

Жуткое ДТП во Львове: главное

Патрульная полиция Львова в субботу, 20 ноября, сообщила о жутком ДТП на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

Водитель маршрутки наехал на двух пешеходок и скрылся с места происшествия.

Тело погибшей зацепилось за кузов. Водитель протащил его до конечной остановки на улице Джорджа Вашингтона.

Горе-водителя задержали.

Местные СМИ сообщают, что монахини шли утром на святую мессу во Львовскую Латинскую Катедру.

Сообщение Katedra Lwowska:

Сегодня в трагическом ДТП пострадало село. Ola Dupleca FRM, которая работала на приходской кухне плебании.

На Святой Мессе в 10.00 будем молиться за душу святой памяти сестры Оли.

Пусть Господь подарит ей жизнь вечную.