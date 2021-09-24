Силой затолкал в авто и тронулся: курьезные подробности "похищения" женщины во Львове

Львовянин на одной из улиц города 23 сентября заметил, как мужчина силой затолкал женщину в авто и уехал. Неравнодушный прохожий сразу же вызвал полицию. Однако, оказалось, что это было вовсе не похищение.

Патрульные быстро разыскали машину предполагаемого "похитителя". Мужчина был удивлен появлением полицейских.

Актуально Выпрыгнула из авто во время движения: на Львовщине произошло разбойное нападение на 20-летнюю девушку

Во Львове похитили женщину

Примерно в 18:00 львовские патрульные получили вызов от прохожего. Мужчина рассказал, что воочию увидел похищение человека. По его словам, неизвестный злоумышленник силой затолкал женщину в машину Kia Sorento и тронулся. Далее похититель, вероятно, поехал в направлении улицы Словацкого.

Львовянин даже запомнил номерной знак автомобиля и назвал его патрульным. Ориентировку передали всем экипажам. Полицейские отправились на поиски машины нарушителя.

Во Львове якобы похитили женщину / Фото патрульной полиции Львовщины

Заметьте Жена устроила забастовку мужу из-за домашних обязанностей: чем это закончилось

Мужчина пытался отвезти пьяную жену домой

За считанные минуты патрульные нашли автомобиль на улице Ивана Франко. 43-летний водитель пояснил, что у него возник конфликт с женой. Женщина была пьяной и отказывалась ехать домой.

Телесных повреждений у львовянки не обнаружили. От медицинской помощи женщина отказалась. Супругов пригласили в участок для объяснений и выяснения обстоятельств.

Полицейские очень благодарны прохожему за его бдительность. Ведь информация о похищении могла и впрямь подтвердиться. Тогда все детали, которые запомнил мужчина, значительно облегчили бы работу правоохранителям.



Мужчина завозил пьяную жену домой / Фото патрульной полиции Львовщины