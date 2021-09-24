Силоміць заштовхав в авто і рушив: курйозні подробиці викрадення жінки у Львові

Патрульні швидко розшукали автівку ймовірного "викрадача". Чоловік був здивований появою поліцейських.

Актуально Вистрибнула з авто під час руху: на Львівщині стався розбійний напад на 20-річну дівчину

У Львові викрали жінку

Приблизно о 18:00 львівські патрульні отримали виклик від перехожого. Чоловік розповів, що на власні очі побачив викрадення людини. За його словами, невідомий зловмисник силоміць заштовхав жінку в автівку Kia Sorento і рушив. Далі викрадач, ймовірно, поїхав у напрямку вулиці Словацького.

Львів'янин навіть запам'ятав номерний знак автомобіля і назвав його патрульним. Орієнтування передали усім екіпажам. Поліцейські вирушили на пошуки автівки порушника.



У Львові буцімто викрали жінку / Фото Патрульної поліції Львівщини

Зауважте Дружина влаштувала страйк чоловіку через хатні обов'язки: чим це закінчилось

Чоловік намагався завезти п'яну дружину додому

Вже за лічені хвилини патрульні знайшли цей автомобіль на вулиці Івана Франка. 43-річний водій пояснив, що у нього виник конфлікт із дружиною. Жінка була п'яною і відмовлялася їхати додому.

Тілесних ушкоджень у львів'янки не виявили. Від медичної допомоги жінка відмовилася. Подружжя запросили у відділок для пояснень та з'ясування обставин.

Поліцейські дуже вдячні перехожому за його пильність. Адже інформація про викрадення могла й справді підтвердитися. Тоді усі деталі, які запам'ятав чоловік, значно полегшили б роботу правоохоронцям.



Чоловік завозив п'яну дружину додому / Фото Патрульної поліції Львівщини