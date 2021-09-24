Патрульные быстро разыскали машину предполагаемого "похитителя". Мужчина был удивлен появлением полицейских.

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Во Львове похитили женщину

Примерно в 18:00 львовские патрульные получили вызов от прохожего. Мужчина рассказал, что воочию увидел похищение человека. По его словам, неизвестный злоумышленник силой затолкал женщину в машину Kia Sorento и тронулся. Далее похититель, вероятно, поехал в направлении улицы Словацкого.

Львовянин даже запомнил номерной знак автомобиля и назвал его патрульным. Ориентировку передали всем экипажам. Полицейские отправились на поиски машины нарушителя.

Во Львове якобы похитили женщину / Фото патрульной полиции Львовщины

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Мужчина пытался отвезти пьяную жену домой

За считанные минуты патрульные нашли автомобиль на улице Ивана Франко. 43-летний водитель пояснил, что у него возник конфликт с женой. Женщина была пьяной и отказывалась ехать домой.

Телесных повреждений у львовянки не обнаружили. От медицинской помощи женщина отказалась. Супругов пригласили в участок для объяснений и выяснения обстоятельств.

Полицейские очень благодарны прохожему за его бдительность. Ведь информация о похищении могла и впрямь подтвердиться. Тогда все детали, которые запомнил мужчина, значительно облегчили бы работу правоохранителям.



Мужчина завозил пьяную жену домой / Фото патрульной полиции Львовщины