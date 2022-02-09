Сменили прически и имидж: 16-летняя львовянка сбежала с парнем от родителей и оказалась в Одессе

Во Львове в конце января 16-летняя девушка сбежала из дома. Ее нашли в Одессе вместе с 21-летним возлюбленным.

Родители девушки были против ее дружбы с парнем. Пара какое-то время путешествовала по украинским городам.

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Девушка сбежала от родителей

В конце января 16-летняя львовянка из-за конфликта с родителями сбежала из дома со своим 21-летним приятелем. Влюбленные понимали, что их обязательно будут искать, поэтому они начали переезжать от города к городу.

В конце концов пара оказалась в Одессе. Львовские правоохранители установили круг общения пропавших и передали ориентировку одесским коллегам.



Влюбленных разыскали в Одессе / Нацполиция

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Пара сменила прически

К поискам пропавших немедленно присоединились ювенальные полицейские, оперативники и другие специалисты, специализирующиеся на розыске людей. Правоохранители проверили адреса, по которым могла проживать пара, и просмотрели десятки записей с уличных камер наблюдения. Наконец правоохранители нашли влюбленных.

Девушка с парнем хорошо конспирировались: сменили прически и перекрасили цвет волос,

– рассказал начальник отдела ювенальной превенции Максим Жарков.

Правоохранители поговорили с влюбленными о последствиях таких побегов, а затем передали их коллегам из Львова. Утром 9 февраля пара поехала домой.



Парень и девушка сменили имидж / Нацполиция