Змінили зачіски та імідж: 16-річна львів'янка втекла з коханим від батьків й опинилася в Одесі

Батьки дівчини були проти її дружби з хлопцем. Пара якийсь час подорожувала українськими містами.

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Дівчина втекла від батьків

Наприкінці січня 16-річна львів'янка через конфлікт з батьками втекла з дому зі своїм 21-річним приятелем. Закохані розуміли, що їх обов'язково шукатимуть, тож вони почали переїжджати від міста до міста.

Зрештою пара опинилася в Одесі. Львівські правоохоронці встановивши коло спілкування зниклих та передали орієнтування одеським колегам.



Закоханих розшукали в Одесі / Нацполіція

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Пара змінила зачіски

До пошуків зниклих негайно долучилися ювенальні поліцейські, оперативники та інші фахівці, що спеціалізуються на розшуку людей. Правоохоронці перевірили адреси, за якими могла проживати пара, та переглянули десятки записів з вуличних камер спостереження. Врешті правоохоронці знайшли закоханих.

Дівчина з хлопцем гарно конспірувалися: змінили зачіски та перефарбували колір волосся,

– розповів начальник відділу ювенальної превенції Максим Жарков.

Правоохоронці поговорили із закоханими про наслідки таких втеч, а потім передали їх колегам зі Львова. Вранці 9 лютого пара поїхала додому.



Хлопець та дівчина змінили імідж / Нацполіція