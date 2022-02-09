Родители девушки были против ее дружбы с парнем. Пара какое-то время путешествовала по украинским городам.
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Девушка сбежала от родителей
В конце января 16-летняя львовянка из-за конфликта с родителями сбежала из дома со своим 21-летним приятелем. Влюбленные понимали, что их обязательно будут искать, поэтому они начали переезжать от города к городу.
В конце концов пара оказалась в Одессе. Львовские правоохранители установили круг общения пропавших и передали ориентировку одесским коллегам.
Влюбленных разыскали в Одессе / Нацполиция
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Пара сменила прически
К поискам пропавших немедленно присоединились ювенальные полицейские, оперативники и другие специалисты, специализирующиеся на розыске людей. Правоохранители проверили адреса, по которым могла проживать пара, и просмотрели десятки записей с уличных камер наблюдения. Наконец правоохранители нашли влюбленных.
Девушка с парнем хорошо конспирировались: сменили прически и перекрасили цвет волос,
– рассказал начальник отдела ювенальной превенции Максим Жарков.
Правоохранители поговорили с влюбленными о последствиях таких побегов, а затем передали их коллегам из Львова. Утром 9 февраля пара поехала домой.
Парень и девушка сменили имидж / Нацполиция