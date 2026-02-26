Смертельное ДТП: во Львове избрали меру пресечения прокурору, который сбил двух детей

Во Львове избрали меру пресечения 25-летнему прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, которых сбил двух детей на пешеходном переходе. Ему назначили содержание под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

Какую меру пресечения избрали прокурору?

Смертельная авария произошла 24 февраля около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района. Автомобиль "Skoda Super B", за рулем которого находился прокурор, сбил двух детей, которые переходили дорогу на переходе.

В результате ДТП 14-летняя девушка погибла на месте, а ее 10-летнего брата госпитализировали в больницу.

Меру пресечения прокурору избирал Лычаковский районный суд Львова: ему назначили содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен.