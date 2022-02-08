Сообщение о взрывчатке сорвало работу ТРЦ в Трускавце: видео с места происшествия
Источник:Департамент по гражданской защите ЛОГА
Полиция Львовщины 7 февраля получила очередные уведомления о псевдоминировании. На этот раз взрывчатку заложили в нескольких ТРЦ Львова и Трускавца.
Правоохранители обследовали помещения зданий. Взрывчатки нигде не нашли.
К теме Во Львове в очередной раз заминировали несколько ТРЦ: видео с места происшествия
В Трускавце "заминировали" торговый центр
Приблизительно в 15:00 по электронному адресу колл-центра СБУ поступило сообщение о заминировании четырех торговых центров:
- ТЦ "Куб" в Трускавце по улице Шевченко, 14;
- ТЦ "Львов" во Львове по улице Княгини Ольги, 106;
- ТЦ "Форум" во Львове по улице Под Дубом, 7Б;
- ТРЦ "Кинг Кросс Леополис" в селе Сокольники по улице Стрыйской, 30.
На места вызова выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и спасатели. В 18:00 обследование помещений и прилегающей территории торговых центров завершили. Правоохранители не обнаружили взрывные устройства.
По информации "Варта 1", из трускавецкого ТРЦ эвакуировали 25 работников. Правоохранители завершили проводить там поисковые работы в 17:20.
Полиция ищет анонима, который прислал ложное сообщение о заминировании. За такое правонарушение ему грозит от 2 до 6 лет в тюрьме.
Смотрите видео с места происшествия:
Кратко о последних фейковых заминированиях в Украине
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