Сообщение о взрывчатке сорвало работу ТРЦ в Трускавце: видео с места происшествия

Полиция Львовщины 7 февраля получила очередные уведомления о псевдоминировании. На этот раз взрывчатку заложили в нескольких ТРЦ Львова и Трускавца.

Правоохранители обследовали помещения зданий. Взрывчатки нигде не нашли.

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В Трускавце "заминировали" торговый центр

Приблизительно в 15:00 по электронному адресу колл-центра СБУ поступило сообщение о заминировании четырех торговых центров:

ТЦ "Куб" в Трускавце по улице Шевченко, 14;

ТЦ "Львов" во Львове по улице Княгини Ольги, 106;

ТЦ "Форум" во Львове по улице Под Дубом, 7Б;

ТРЦ "Кинг Кросс Леополис" в селе Сокольники по улице Стрыйской, 30.

На места вызова выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и спасатели. В 18:00 обследование помещений и прилегающей территории торговых центров завершили. Правоохранители не обнаружили взрывные устройства.

По информации "Варта 1", из трускавецкого ТРЦ эвакуировали 25 работников. Правоохранители завершили проводить там поисковые работы в 17:20.

Полиция ищет анонима, который прислал ложное сообщение о заминировании. За такое правонарушение ему грозит от 2 до 6 лет в тюрьме.

Смотрите видео с места происшествия:

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