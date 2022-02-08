Правоохоронці обстежили приміщення закладів. Вибухівки ніде не знайшли.
До теми У Львові вчергове замінували кілька ТРЦ: відео з місця події
У Трускавці "замінували" торговельний центр
Приблизно о 15:00 на електронну адресу колцентру СБУ надійшло повідомлення про замінування у чотирьох торговельних центрів:
- ТЦ "Куб" у Трускавці на вулиці Шевченка, 14;
- ТЦ "Львів" у Львові на вулиці Княгині Ольги, 106;
- ТЦ "Форум" у Львові на вулиці Під Дубом, 7Б;
- ТРЦ "Кінг Крос Леополіс" у селі Сокільники на вулиці Стрийській, 30.
На місця виклику виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та рятувальники. О 18:00 обстеження приміщень та прилеглої території торговельних центрів завершили. Правоохоронці не знайшли вибухових пристроїв.
За інформацією "Варта 1", з трускавецького ТРЦ евакуювали 25 працівників. Правоохоронці завершили проводити там пошукові роботи о 17:20.
Наразі поліція шукає аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування. За таке правопорушення йому загрожує від 2 до 6 років у в'язниці.
Дивіться відео з місця події:
Коротко про останні фейкові замінування в Україні
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