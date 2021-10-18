Спасатели нашли 3 туристов, которые заблудились в горах на Львовщине
Источник:ГСЧС Львовщины
Во время спуска с горы Яворник 17 октября заблудились трое туристов. К ним на помощь приехали спасатели.
К счастью, никто из заблудившихся не пострадал. Спасатели быстро их разыскали.
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Туристы заблудились в горах
Спасателям в 17:21 поступило сообщение о том, что в селе Опорец Стрыйского района во время спуска с горы Яворник заблудились 3 человека. На их поиски немедленно выехали сотрудники Славской поисково-спасательной части.
Они выяснили, что 3 жителя Дрогобыча, 65-летний мужчина и 2 женщины в возрасте 62 и 46 лет, во время спуска с горы потеряли ориентиры. К счастью, с туристами была телефонная связь поэтому их удалось быстро найти. В медицинской помощи заблудшие не нуждались.
Спасатели быстро нашли заблудившихся туристов / Фото ГСЧС Львовщины
Коротко о подобных случаях в горах
- Спасатели 2 суток прочесывали леса Закарпатья, ища грибника, пропавшего еще 10 октября. Он потерялся в лесу вблизи села Лопухов Тячевского района. Мужчине удалось самостоятельно разыскать свой дом.
- В Карпатах 2 октября травмировался турист из Киева. Он катался на квадроцикле на горе Васкул и перевернулся. Без помощи спасателей мужчина обойтись не смог.
- Группа туристов 22 сентября успешно поднялась на Говерлу. Однако спуск с заснеженной горы завершился тем, что одна из женщин получила травму.