Защитником беженца в суде являлся ужгородский адвокат Александр Зубанич. Не допустить депортации Айеркена в Китай призвали заграничные правозащитники. О решении суда сообщили 27 октября.
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В Китае активисту объявили смертную казнь
8 апелляционный административный суд Львова передал на поруки общественным организациям политического беженца из Восточного Туркестана Йилисена Айеркена. Казах боролся за права уйгуров. Поэтому в Китае ему из-за этого объявили смертную казнь.
Коллегия судей 8 апелляционного административного суда под председательством Романа Коваля 27 октября приняла решение освободить его из-под стражи и передать на поруки до момента решения о его статусе беженца. Активист был отдан украинской общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".
После суда Йилисен Айеркен уехал в Киев. В твиттере активист поблагодарил Украину за поддержку.
Дело Йилисена Айеркена
- 24-летний Йилисен Айеркен – казах по национальности, родился в Восточном Туркестане (Синьцзян-Уйгурский автономный регион) и является гражданином КНР.
- Активист выступает за права уйгуров и против геноцида этого народа. За это в Китае Йилисену Айеркену грозит смертная казнь.
- Убегая от преследований, 8 августа он выехал через Украину в Словакию.
- Там его задержали, а затем вернули обратно в Украину. За нарушение правил пересечения границы Айеркена задержали и поместили в изолятор.
- Йилисен Айеркен попросил у Украины политического убежища. Суд первой инстанции принял решение содержать гражданина КНР в изоляторе до момента, пока не решится вопрос о предоставлении ему статуса беженца.
Что известно о преследовании уйгуров
Уйгуры – мусульмане тюркского происхождения, живущие на северо-западе Китая. С 2018 года в СМИ начали появляться доклады о преследовании этой этнической группы со стороны китайских властей.
По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их заставляют отказываться от своей религии, культуры и языка.
Китайские власти отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называют эти учреждения "образовательными центрами" для предупреждения опасности исламистской радикализации.
В марте США в докладе о ситуации с правами человека в мире обвинили Китай в "геноциде и преступлениях против человечности" в отношении уйгуров.