Защитником беженца в суде являлся ужгородский адвокат Александр Зубанич. Не допустить депортации Айеркена в Китай призвали заграничные правозащитники. О решении суда сообщили 27 октября.

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В Китае активисту объявили смертную казнь

8 апелляционный административный суд Львова передал на поруки общественным организациям политического беженца из Восточного Туркестана Йилисена Айеркена. Казах боролся за права уйгуров. Поэтому в Китае ему из-за этого объявили смертную казнь.

Коллегия судей 8 апелляционного административного суда под председательством Романа Коваля 27 октября приняла решение освободить его из-под стражи и передать на поруки до момента решения о его статусе беженца. Активист был отдан украинской общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

После суда Йилисен Айеркен уехал в Киев. В твиттере активист поблагодарил Украину за поддержку.

Дело Йилисена Айеркена

24-летний Йилисен Айеркен – казах по национальности, родился в Восточном Туркестане (Синьцзян-Уйгурский автономный регион) и является гражданином КНР.

Активист выступает за права уйгуров и против геноцида этого народа. За это в Китае Йилисену Айеркену грозит смертная казнь.

Убегая от преследований, 8 августа он выехал через Украину в Словакию.

Там его задержали, а затем вернули обратно в Украину. За нарушение правил пересечения границы Айеркена задержали и поместили в изолятор.

Йилисен Айеркен попросил у Украины политического убежища. Суд первой инстанции принял решение содержать гражданина КНР в изоляторе до момента, пока не решится вопрос о предоставлении ему статуса беженца.