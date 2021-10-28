Захисником біженця у суді був ужгородський адвокат Олександр Зубанич. Не допустити депортації Аєркена в Китай закликали закордонні правозахисники. Про рішення суду повідомили 27 жовтня.

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У Китаї активістові оголосили смертну кару

8 апеляційний адміністративний суд Львова передав на поруки громадським організаціям політичного біженця зі Східного Туркестану Їлісена Аєркена. Казах боровся за права уйгурів. Тому в Китаї йому через це оголосили смертну кару.

Колегія суддів 8 апеляційного адміністративного суду під головуванням Романа Коваля 27 жовтня прийняла рішення звільнити його з-під варти і передати на поруки до моменту рішення щодо його статусу біженця. Активіста віддали українській громадській організації "Ліберально-демократична ліга України".

Після суду Їлісен Аєркен виїхав до Києва. У твітері активіст подякував Україні за підтримку.

Справа Їлісена Аєркена

24-річний Їлісен Аєркен – казах за національністю, народився у Східному Туркестані (Сіньцзян-Уйгурський автономний регіон) та є громадянином КНР.

Активіст виступає за права уйгурів та проти геноциду цього народу. За це у Китаї Їлісену Аєркену загрожує смертна кара.

Втікаючи від переслідувань, 8 серпня він виїхав через Україну до Словаччини.

Там його затримали, а потім повернули назад до України. За порушення правил перетину кордону Аєркена затрмали і помістили в ізолятор.

Їлісен Аєркен попросив в України політичного притулку. Суд першої інстанції ухвалив утримувати громадянина КНР в ізоляторі до моменту, поки не вирішиться питання щодо надання йому статусу біженця.