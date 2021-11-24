Суд отказался отменить арест "антивакса" Стахива
Источник:Zaxid.net
Антивакцинатор Остап Стахив проиграл в суде апелляцию на решение о назначении ему жесткой меры пресечения. Он и дальше будет оставаться под стражей.
Такое решение 24 ноября принял судья Игорь Галапац. Обжалование ареста Стахива Апелляционный суд Львова рассматривал с 17.00.
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Позиция стороны защиты
Сначала защита Стахива просила суд сменить ему меру пресечения – на домашний арест. Однако впоследствии вообще предложила отпустить его. Адвокат Михаил Магарский утверждал, что условия содержания его подзащитного являются плохими и даже называл их "пыткой".Обратите внимание! 18 ноября подозреваемого заключили под стражу на 60 суток. Впрочем, с возможностью внесения почти миллиона гривен залога.
Прокурор Георгий Зенин призвал не удовлетворять ходатайство адвоката Стахива. Он обратил внимание на то, что его подозревают в преступлениях, касающихся свержения и изменения конституционного строя в Украине.
Зенин также напомнил, что во время первого заседания по делу Стахив скрывался в больнице в Закарпатье. Поэтому, якобы в случае изменения меры пресечения есть угроза его дальнейшего укрывательства от следствия.
Что заявлял сам Стахив
В ходе судебного заседания Стахив утверждал, что СБУ все еще не допросила его по уголовному делу. Кроме этого, он заявил, что спецслужбы "выводили его в лесу возле Сколе и пытались запугать". Мужчина жаловался на то, что вынужден находиться в маленькой камере СИЗО со сквозняком и на то, что его якобы плохо кормят. Поэтому он, якобы уже обращался к правоохранителям.
Основное о подозрении Стахива
- Остапу Стахиву со Львова 35 лет. Он является известным провокатором и организатором проплаченных акций. Когда началась пандемия COVID-19, мужчина публично утверждал, что такой болезни нет.
- Еще в начале ноября в СБУ поступило обращение касательно Стахива от депутатов "Голоса". Они предостерегали, что его активность грозит свержением конституционного строя в Украине. Политики отмечали, что провокатора могут курировать из России.
- Впоследствии "главному антивакцинатору" Остапу Стахиву объявили подозрение в попытке захватить власть. В то же время в Службе безопасности Украины сообщили, что заблокировали деструктивную деятельность антиукраинской сети.