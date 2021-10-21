Если у пассажиров нет необходимых документов, их не пускают на рейсы. Однако на железнодорожном вокзале во Львове, очевидно, новые карантинные правила не вызвали конфликтов.

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Правоохранители проводят проверки

С 21 октября во всех областях Украины начали действовать новые строгие правила межобластных перевозок. Все пассажиры и водители должны иметь сертификаты о вакцинации против COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Кроме этого, все должны соблюдать масочный режим.

На Главном железнодорожном вокзале Львова наличие необходимых документов проверяют правоохранители и проводники. По словам корреспондента 24 канала, на площади Дворцовой немало патрульных. Они время от времени подходят к пассажирам, сообщают им о новых правилах и проверяют документы.

Патрульные проверяют у пассажиров наличие необходимых документов: видео

Однако, в отличие от Киева, во Львове значительных очередей на перронах и в здании вокзала нет. Пассажиры спокойно ждут свои поезда и, кажется, совсем не волнуются из-за строгих правил перевозок.

Смотрите фото с Главного железнодорожного вокзала во Львове / Фото 24 канал

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Очереди возникли только у пункта вакцинации

На Главном железнодорожном вокзале 21 июня начал работать центр вакцинации. Его обустроили в помещении медпункта. Центр будет работать ежедневно с 10:00 до 18:30 без перерыва. Здесь вакцинируют как предварительно зарегистрированных, так и тех, кто стоит в живой очереди. Желающим сделать прививку дают 3 препарата на выбор – Pfizer, AstraZeneca и Coronavac.

С самого утра в первый день работы перед дверью центра образовалась безумная очередь. Вероятно, такой ажиотаж возник из-за новых правил перевозок. В течение дня количество желающих вакцинироваться не уменьшалось – у входа в медпункт постоянно стояли от 10 до 20 человек.

Очередь у пункта вакцинации на вокзале / Фото 24 канала