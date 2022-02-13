Например, семейная врач Светлана Кравчук одна из немногих, кто работает. Многие ее коллеги заболели, информирует 24 канал.

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Врач рассказала, что ведет пациентов от минимум 3 врачей. "У нас рабочий день – 5 часов. Однако так не получается, потому что, чтобы ввести больничные листки надо сидеть 3 часа. Еще дома вводим с компьютера", – отметила она.

Дистанционные консультации пациентов

Медики говорят, ситуация с больными COVID-19 во Львове немного стабилизировалась. Впрочем, по данным Минздрава, Украина сейчас на пике заболеваний.

Ситуация с заболеванием семейных врачей: смотрите сюжет 24 канала

Количество больных еще будет расти. Омикрон протекает в основном в легкой форме, однако быстро распространяется. Чтобы уменьшить заражение, в министерстве советуют дистанционно консультировать больных, имеющих легкие симптомы.

Для того, чтобы избежать очереди под кабинетами. Семейники к советам прислушались. Однако говорят, телефон не смолкает.

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Семейный врач поликлиники от 5 больницы Наталья Пона рассказала, что коронавирус обнаруживают практически у всех, кого направляют на сдачу ПЦР-теста. "Единицы могут быть отрицательные", – добавила она.

Вакцина сохраняет жизнь во время болезни

Без вакцинации сложно избежать госпитализации. У некоторых пациентов тяжелое протекание болезни проходит легко именно благодаря прививке. Также без вакцины избежать госпитализации было бы сложно.

Медики в больницах говорят, что Омикрон в большинстве проходит легко, но если больной имеет сопутствующие болезни и не вакцинирован, то рискует погибнуть за считанные часы.

Заметьте! В Украине увеличилось количество случаев по сравнению с прошлой волной коронавируса. Поэтому теперь страна снова оказалась среди лидеров по количеству смертей за сутки.

В Минздраве заверили, что всплеск заболевания пойдет на спад за несколько недель. Чтобы Украина оказалась среди тех стран, где власть снимает карантинные ограничения, а граждане маски – нужна массовая вакцинация.

Речь идет о том, чтобы минимум вакцинировали 70% детей в возрасте от 12 до 18 лет и 80% населения старше 60 лет. Однако сейчас показатели втрое меньше.