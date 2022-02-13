Наприклад, сімейна лікарка Світлана Кравчук одна з небагатьох, хто працює. Чимало її колег захворіли, інформує 24 канал.

До теми Через спад тестування COVID-статистика знизилась, але кількість госпіталізованих досі висока

Лікарка розповіла, що має пацієнтів від мінімум 3 лікарів. "У нас робочий день – 5 годин. Проте так не виходить, бо щоб ввести лікарняні листки треба сидіти 3 години. Ще вдома вводимо з комп'ютера", – зазначила вона.

Дистанційні консультації пацієнтів

Медики кажуть, ситуація із хворими на COVID-19 у Львові трохи стабілізувалася. Утім, за даними МОЗ, Україна нині на піку захворювань.

Ситуація із захворюванням сімейних лікарів: дивіться сюжет 24 каналу

Кількість недужих ще зростатиме. Омікрон протікає здебільшого у легкій формі, однак швидко поширюється. Щоб зменшити зараження, у міністерстві радять дистанційно консультувати недужих, що мають легкі симптоми.

Для того, щоб уникнути черги під кабінетами. Сімейники порад дослухались. Проте кажуть, телефон не змовкає.

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Сімейна лікарка поліклініки від 5 лікарні Наталія Пона розповіла, що коронавірус виявляють практично у всіх, кого направляють на здачу ПЛР-тесту. "Одиниці можуть бути від'ємні", – додала вона.

Вакцина зберігає життя під час хвороби

Без вакцинації складно уникнути госпіталізації. У деяких пацієнтів важке протікання хвороби проходить легко саме завдяки щепленню. Також без вакцини уникнути госпіталізації було б складно.

Медики в лікарнях кажуть, що Омікрон у більшості минає легко, але якщо недужий має супутні хвороби й не вакцинований, то ризикує загинути за лічені години.

Зауважте! В Україні побільшала кількість випадків у порівняні з минулою хвилею коронавірусу. Тож тепер країна знову опинилась серед лідерів за кількістю смертей за добу.

У МОЗ запевнили, що сплеск захворювання піде на спад за кілька тижнів. Щоб Україна опинилась серед тих країн, де влада знімає карантинні обмеження, а громадяни маски – треба масова вакцинація.

Мовиться про те, щоб мінімум вакцинували 70% дітей віком від 12 до 18 років і 80% населення старше 60 років. Проте нині показники втричі менші.