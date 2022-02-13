Тим часом до лікарень госпіталізували 3 935 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 140 інфікованих померли. Натомість одужали 8 288 людей.

Днем раніше Литва передасть Україні вакцини, у жовтій зоні лише 1 область: новини про коронавірус 12 лютого

Традиційно для вихідних: темпи тестування знизились

Спад захворюваності можна пояснити зниженням темпів тестування населення. У суботу 12 лютого в Україні провели 87 394 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 40 553, методом ІФА – 3 927 та 42 914 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.

Найбільше інфікованих виявили у Києві: добовий приріст захворюваності по всій Україні

Київ – 2 405;

Вінницька область – 411;

Волинська область – 515;

Дніпропетровська область – 1 424;

Донецька область – 1 258;

Житомирська область – 1 193;

Закарпатська область – 354;

Запорізька область – 787;

Івано-Франківська область – 590;

Київська область – 789;

Кіровоградська область – 315;

Луганська область – 418;

Львівська область – 1 195;

Миколаївська область – 951;

Одеська область – 1 979;

Полтавська область – 329;

Рівненська область – 694;

Сумська область – 1 527;

Тернопільська область – 555;

Харківська область – 2 046;

Херсонська область – 1 234;

Хмельницька область – 1 419;

Черкаська область – 839;

Чернівецька область – 679;

Чернігівська область – 612.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на ранок 13 лютого в Україні зафіксували 4 525 700 випадків зараження коронавірусом. 3 779 057 пацієнтів вже одужали, але 102 808, на жаль, не змогли подолати хворобу.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні провели 19 034 214 тестувань на коронавірус для діагностики коронавірусу.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу