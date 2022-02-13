Тим часом до лікарень госпіталізували 3 935 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 140 інфікованих померли. Натомість одужали 8 288 людей.
Днем раніше Литва передасть Україні вакцини, у жовтій зоні лише 1 область: новини про коронавірус 12 лютого
Традиційно для вихідних: темпи тестування знизились
Спад захворюваності можна пояснити зниженням темпів тестування населення. У суботу 12 лютого в Україні провели 87 394 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 40 553, методом ІФА – 3 927 та 42 914 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.
Найбільше інфікованих виявили у Києві: добовий приріст захворюваності по всій Україні
- Київ – 2 405;
- Вінницька область – 411;
- Волинська область – 515;
- Дніпропетровська область – 1 424;
- Донецька область – 1 258;
- Житомирська область – 1 193;
- Закарпатська область – 354;
- Запорізька область – 787;
- Івано-Франківська область – 590;
- Київська область – 789;
- Кіровоградська область – 315;
- Луганська область – 418;
- Львівська область – 1 195;
- Миколаївська область – 951;
- Одеська область – 1 979;
- Полтавська область – 329;
- Рівненська область – 694;
- Сумська область – 1 527;
- Тернопільська область – 555;
- Харківська область – 2 046;
- Херсонська область – 1 234;
- Хмельницька область – 1 419;
- Черкаська область – 839;
- Чернівецька область – 679;
- Чернігівська область – 612.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в країні
Станом на ранок 13 лютого в Україні зафіксували 4 525 700 випадків зараження коронавірусом. 3 779 057 пацієнтів вже одужали, але 102 808, на жаль, не змогли подолати хворобу.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу