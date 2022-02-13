Тим часом до лікарень госпіталізували 3 935 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 140 інфікованих померли. Натомість одужали 8 288 людей.

Днем раніше Литва передасть Україні вакцини, у жовтій зоні лише 1 область: новини про коронавірус 12 лютого

Традиційно для вихідних: темпи тестування знизились

Спад захворюваності можна пояснити зниженням темпів тестування населення. У суботу 12 лютого в Україні провели 87 394 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 40 553, методом ІФА – 3 927 та 42 914 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.

Найбільше інфікованих виявили у Києві: добовий приріст захворюваності по всій Україні

  • Київ – 2 405;
  • Вінницька область – 411;
  • Волинська область – 515;
  • Дніпропетровська область – 1 424;
  • Донецька область – 1 258;
  • Житомирська область – 1 193;
  • Закарпатська область – 354;
  • Запорізька область – 787;
  • Івано-Франківська область – 590;
  • Київська область – 789;
  • Кіровоградська область – 315;
  • Луганська область – 418;
  • Львівська область – 1 195;
  • Миколаївська область – 951;
  • Одеська область – 1 979;
  • Полтавська область – 329;
  • Рівненська область – 694;
  • Сумська область – 1 527;
  • Тернопільська область – 555;
  • Харківська область – 2 046;
  • Херсонська область – 1 234;
  • Хмельницька область – 1 419;
  • Черкаська область – 839;
  • Чернівецька область – 679;
  • Чернігівська область – 612.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на ранок 13 лютого в Україні зафіксували 4 525 700 випадків зараження коронавірусом. 3 779 057 пацієнтів вже одужали, але 102 808, на жаль, не змогли подолати хворобу.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу