Тем временем в больницы госпитализировали 3935 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 140 инфицированных скончались. Выздоровели 8 288 человек.
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Традиционно для выходных: темпы тестирования снизились
Спад заболеваемости можно объяснить понижением темпов тестирования населения. В субботу 12 февраля в Украине провели 87 394 тестирования на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 40 553, методом ИФА – 3 927 и 42 914 исследований экспресс-тестами на антиген в SARS-CoV-2.
Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.
Больше всего инфицированных выявили в Киеве: суточный прирост заболеваемости по всей Украине
- Киев – 2 405;
- Винницкая область – 411;
- Волынская область – 515;
- Днепропетровская область – 1 424;
- Донецкая область – 1 258;
- Житомирская область – 1193;
- Закарпатская область – 354;
- Запорожская область – 787;
- Ивано-Франковская область – 590;
- Киевская область – 789;
- Кировоградская область – 315;
- Луганская область – 418;
- Львовская область – 1195;
- Николаевская область – 951;
- Одесская область – 1 979;
- Полтавская область – 329;
- Ровненская область – 694;
- Сумская область – 1527;
- Тернопольская область – 555;
- Харьковская область – 2046;
- Херсонская область – 1 234;
- Хмельницкая область – 1419;
- Черкасская область – 839;
- Черновицкая область – 679;
- Черниговская область – 612.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в стране
По состоянию на утро 13 февраля в Украине зафиксировали 4 525 700 случаев заражения коронавирусом. 3 779 057 пациентов уже выздоровели, но 102 808, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь.
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