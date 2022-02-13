Тем временем в больницы госпитализировали 3935 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 140 инфицированных скончались. Выздоровели 8 288 человек.

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Традиционно для выходных: темпы тестирования снизились

Спад заболеваемости можно объяснить понижением темпов тестирования населения. В субботу 12 февраля в Украине провели 87 394 тестирования на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 40 553, методом ИФА – 3 927 и 42 914 исследований экспресс-тестами на антиген в SARS-CoV-2.

Между тем, в пятницу в стране провели 139 475 тестирований, а в четверг – 154 597.

Больше всего инфицированных выявили в Киеве: суточный прирост заболеваемости по всей Украине

  • Киев – 2 405;
  • Винницкая область – 411;
  • Волынская область – 515;
  • Днепропетровская область – 1 424;
  • Донецкая область – 1 258;
  • Житомирская область – 1193;
  • Закарпатская область – 354;
  • Запорожская область – 787;
  • Ивано-Франковская область – 590;
  • Киевская область – 789;
  • Кировоградская область – 315;
  • Луганская область – 418;
  • Львовская область – 1195;
  • Николаевская область – 951;
  • Одесская область – 1 979;
  • Полтавская область – 329;
  • Ровненская область – 694;
  • Сумская область – 1527;
  • Тернопольская область – 555;
  • Харьковская область – 2046;
  • Херсонская область – 1 234;
  • Хмельницкая область – 1419;
  • Черкасская область – 839;
  • Черновицкая область – 679;
  • Черниговская область – 612.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на утро 13 февраля в Украине зафиксировали 4 525 700 случаев заражения коронавирусом. 3 779 057 пациентов уже выздоровели, но 102 808, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь.

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