Были завербованы через Telegram, – Зеленский об исполнителях теракта во Львове

Владимир Зеленский рассказал, каким образом были завербованы исполнители теракта во Львове, который произошел 22 февраля ночью. Как оказалось это было сделано через Telegram.

Об этом президент Украины рассказал во время вечернего обращения 22 февраля.

Какие детали рассказал Зеленский относительно вербовки исполнителей теракта во Львове?

Владимир Зеленский отметил, что заслушал в течение суток несколько докладов МВД, министра Игоря Клименко, а также других правоохранителей о расследовании теракта во Львове.

"Другую квалификацию сложно выбрать, это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Однако многие факты уже известны.

Исполнители были завербованы через Telegram. Организация теракта российская,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, МВД, Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины представят детали расследования теракта во Львове обществу вскоре.

Владимир Зеленский добавил, что в результате теракта во Львове были ранены 25 человек, к сожалению, один человек, работница полиции, погиб. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни людей.

Что известно о подозреваемой в теракте во Львове?