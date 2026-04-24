Перенес 10 операций: из больницы выписали последнего пострадавшего от теракта во Львове
- Александр Фалат, пострадавший во время теракта во Львове, перенес 10 операций и провел 42 дня в реанимации.
- Он был в критическом состоянии с многочисленными осколочными ранениями; 24 апреля его выписали, а впереди ждет длительная реабилитация.
Из Больницы Святого Пантелеймона 24 апреля выписали последнего пострадавшего от теракта, произошедшего в феврале. Более 40 дней военный находился в реанимации.
Он перенес 10 операций, но впереди его ждет еще не одна. Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Что известно о пострадавшем?
В городском совете рассказали, что одним из самых тяжелых пострадавших той ночью 22 февраля был 36-летний Александр Фалат – военнослужащий Национальной академии сухопутных войск.
Тогда он случайно оказался на месте теракта во Львове. Военный парковал авто, увидел много полицейских и карет скорой, поэтому подошел помочь.
Я пришел к дому, где произошел взрыв. Первого взрыва не слышал. Забежал внутрь – вижу много людей на полу, разбитые окна. Бросился оказывать первую медицинскую помощь и раздался второй взрыв. Дальше ничего не помню,
– вспомнил ту ночь Александр.
Медики скорой доставили тяжелораненого мужчину в больницу. Отмечается, что он был в критическом состоянии, с многочисленными осколочными ранениями по всему телу и массивным кровотечением. Хирурги сразу взяли его в операционную, чтобы спасти жизнь.
В реанимации военный пробыл 42 дня, из них 33 – без сознания. За это время он перенес 10 операций.
Вследствие осколочных ранений у него сформировались значительные дефекты мягких тканей, которые мы закрывали с помощью нескольких пластических операций. Сейчас самой большой проблемой остается поражение седалищного нерва. В ближайшее время планируем серию реконструктивных вмешательств, чтобы восстановить функцию ноги,
– рассказал заведующий отделением хирургии №1 Игнат Герич.
Через более чем два месяца после теракта Александра выписывают из больницы. Впрочем, его еще ждут около пяти операций и длительная реабилитация. Несмотря на это, рассказали в Первом медицинском объединении Львова, мужчина радуется, что выжил и может стоять на собственных ногах.
Что известно о теракте во Львове?
Ночью 22 февраля полиция Львова получила сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии патрульных на месте вызова раздался взрыв. По приезде второго экипажа прогремел еще один взрыв. Вероятно, сдетонировали самодельные взрывные устройства.
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька с Волыни. Еще 25 человек пострадали.
В совершении теракта подозревают 33-летнюю жительницу Ровенской области. Она призналась в контакте с российским куратором. Ее взяли под стражу на 60 суток.