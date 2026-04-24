Перенес 10 операций: из больницы выписали последнего пострадавшего от теракта во Львове

Из Больницы Святого Пантелеймона 24 апреля выписали последнего пострадавшего от теракта, произошедшего в феврале. Более 40 дней военный находился в реанимации.

Он перенес 10 операций, но впереди его ждет еще не одна. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Что известно о пострадавшем?

В городском совете рассказали, что одним из самых тяжелых пострадавших той ночью 22 февраля был 36-летний Александр Фалат – военнослужащий Национальной академии сухопутных войск.

Тогда он случайно оказался на месте теракта во Львове. Военный парковал авто, увидел много полицейских и карет скорой, поэтому подошел помочь.

Я пришел к дому, где произошел взрыв. Первого взрыва не слышал. Забежал внутрь – вижу много людей на полу, разбитые окна. Бросился оказывать первую медицинскую помощь и раздался второй взрыв. Дальше ничего не помню,

– вспомнил ту ночь Александр.

Медики скорой доставили тяжелораненого мужчину в больницу. Отмечается, что он был в критическом состоянии, с многочисленными осколочными ранениями по всему телу и массивным кровотечением. Хирурги сразу взяли его в операционную, чтобы спасти жизнь.

Обломки, которые были в теле пострадавшего / Фото Первого медицинского объединения Львова

В реанимации военный пробыл 42 дня, из них 33 – без сознания. За это время он перенес 10 операций.

Вследствие осколочных ранений у него сформировались значительные дефекты мягких тканей, которые мы закрывали с помощью нескольких пластических операций. Сейчас самой большой проблемой остается поражение седалищного нерва. В ближайшее время планируем серию реконструктивных вмешательств, чтобы восстановить функцию ноги,

– рассказал заведующий отделением хирургии №1 Игнат Герич.

Через более чем два месяца после теракта Александра выписывают из больницы. Впрочем, его еще ждут около пяти операций и длительная реабилитация. Несмотря на это, рассказали в Первом медицинском объединении Львова, мужчина радуется, что выжил и может стоять на собственных ногах.

