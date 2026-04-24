Він переніс 10 операцій, але попереду на нього чекає ще не одна. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Що відомо про постраждалого?

У міській раді розповіли, що одним з найважчих постраждалих тієї ночі 22 лютого був 36-річний Олександр Фалат – військовослужбовець Національної академії сухопутних військ.

Тоді він випадково опинився на місці теракту у Львові. Військовий паркував авто, побачив багато поліцейських та карет швидкої, тож підійшов допомогти.

Я прийшов до будинку, де стався вибух. Першого вибуху не чув. Забіг всередину – бачу багато людей на підлозі, розбиті вікна. Кинувся надавати першу медичну допомогу і пролунав другий вибух. Далі нічого не пам'ятаю,

– пригадав ту ніч Олександр.

Медики швидкої доставили тяжкопораненого чоловіка до лікарні. Зазначається, що він був у критичному стані, із численними осколковими пораненнями по всьому тілу та масивною кровотечею. Хірурги одразу взяли його до операційної, щоб врятувати життя.

Уламки, що були у тілі постраждалого / Фото Першого медичного об'єднання Львова

У реанімації військовий пробув 42 дні, з них 33 – без свідомості. За цей час він переніс 10 операцій.

Внаслідок осколкових поранень у нього сформувалися значні дефекти м'яких тканин, які ми закривали за допомогою кількох пластичних операцій. Наразі найбільшою проблемою залишається ураження сідничного нерва. Найближчим часом плануємо серію реконструктивних втручань, щоб відновити функцію ноги,

– розповів завідувач відділення хірургії №1 Гнат Герич.

Через більш ніж два місяці після теракту Олександра виписують з лікарні. Втім, на нього ще чекають близько п'яти операцій і тривала реабілітація. Попри це, розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова, чоловік радіє, що вижив і може стояни на власних ногах.

Що відомо про теракт у Львові?