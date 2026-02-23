В СБУ объяснили, почему пострадало так много правоохранителей в теракте во Львове

В день теракта во Львове 22 февраля на место происшествия прибыли 4 патруля полиции. Сначала на месте произошел первый взрыв, а затем, после прибытия подкрепления правоохранителей, второй и третий.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий.

Почему много полицейских пострадало во время теракта во Львове?

Иван Рудницкий отметил, что, как зафиксировано в материалах дела, злоумышленница, которую подозревают в теракте, изготовила 3 самодельных взрывных устройства и заложила их вблизи продовольственного магазина в центре Львова.

Далее ночью на линию 102 поступило сообщение о якобы "незаконном проникновении в это заведение двух мужчин".

Когда на локацию прибыли правоохранители, оккупанты дистанционно активировали первое СВУ (самодельное взрывное устройство – 24 Канал). После взрыва на место происшествия прибыли еще два патруля полиции, а также пеший патруль Нацгвардии. В этот момент почти одновременно произошли второй и третий взрывы,

– пояснил заместитель председателя СБУ.

В конце концов, как известно, в результате теракта погибла сотрудница полиции. Еще 25 человек, среди которых есть несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что глава МВД Игорь Клименко на этом же брифинге сообщил, что сейчас шестеро правоохранителей, в частности нацгвардейцы и полицейские, находятся в больницах Львова. По словам министра, сейчас существует угроза жизни по меньшей мере двух человек.

Кстати, мнение о том, что ловушку с терактом во Львове оккупанты могли устроить именно для полиции предположил в эфире 24 Канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Эксперт отметил, что, очевидно, россияне стремились убить как можно больше правоохранителей, а тактика с несколькими взрывами в разный промежуток времени уже давно используется в Мексике и на Ближнем Востоке.

Какие еще детали относительно теракта во Львове стали известны?