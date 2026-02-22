Укр Рус
Львов Взрывы в Львове Який вигляд зараз має місце теракту у Львові: Садовий показав відео
22 февраля, 12:39
2

Как сейчас выглядит место теракта во Львове: Садовый показал видео

Сергей Попович
Основні тези
  • Ночью 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская и пострадали 25 человек.
  • Коммунальщики убирают место взрывов, произошедших во время прибытия двух экипажей полиции на вызов.

В центре Львова ночью 22 февраля произошел теракт. Сейчас место взрывов убирают коммунальщики.

Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый.

Что сейчас происходит на месте теракта во Львове?

Ночью 22 февраля во Львове произошел теракт, раздавались 2 взрыва. В результате детонации двух самодельных взрывных устройств погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, пострадали 25 человек, в основном полицейские.

2 взрыва прогремели в моменты прибытия на место вызова 2 экипажей полиции. Их вызвали из-за якобы проникновения в магазин.

Сейчас на месте теракта работают коммунальщики. Они убирают место преступления.

Коммунальщики убирают на месте теракта во Львове: смотрите видео

Что известно о теракте во Львове?