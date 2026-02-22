Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый.

Ночью 22 февраля во Львове произошел теракт, раздавались 2 взрыва. В результате детонации двух самодельных взрывных устройств погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, пострадали 25 человек, в основном полицейские.

2 взрыва прогремели в моменты прибытия на место вызова 2 экипажей полиции. Их вызвали из-за якобы проникновения в магазин.

Сейчас на месте теракта работают коммунальщики. Они убирают место преступления.

