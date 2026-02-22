Про це розповів мер міста Андрій Садовий.

Вночі 22 лютого у Львові стався теракт, лунали 2 вибухи. Внаслідок детонації двох саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, постраждали 25 людей, здебільшого поліцейські.

2 вибухи пролунали у моменти прибуття на місце виклику 2 екіпажів поліції. Їх викликали через нібито проникнення у магазин.

Наразі на місці теракту працюють комунальники. Вони прибирають місце злочину.

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунав вибух без повітряної тривоги.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що стався теракт, багато людей зазнали поранень. Вибух прогримів, коли поліція прибула на виклик в магазин, а потім другий, коли до першого екіпажу поліції прибула підмога.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив під час брифінгу, що серед постраждалих є й цивільні особи.