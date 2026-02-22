Исполнительница теракта во Львове покупала все для взрывчатки в местном гипермаркете, – журналист

В деле о теракте во Львове появились новые детали. По предварительным данным, подозреваемая приобрела компоненты для взрывчатки в одном из местных строительных гипермаркетов.

Новые детали ужасного теракта во Львове свидетельствуют о том, что подозреваемая готовилась. Об этом пишет журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

Какие новые детали стали известны?

По информации журналиста, подозреваемая приобрела необходимые компоненты в одном из крупных строительных гипермаркетов города. Кроме бытовой химии, она купила значительное количество металлических элементов – гвоздей, болтов и гаек, которые впоследствии были использованы как поражающие элементы во взрывном устройстве.

Как сообщает Глагола, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина. На них зафиксирован момент приобретения товаров, которые, вероятно, стали составляющими самодельного взрывного устройства.

