Тотальный патруль, массово производим коктейли молотовая, – Садовый о ситуации в Левове
Тревога во Львове началась в 6:00 и продолжалась в течение дня. Город готов встречать врага.
Администрация Львова на своем месте, потому что полностью переформатирует свою работу. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.
Важно Как сделать коктейль молотовая: дадим отпор врагу
Какая ситуация во Львове
По его словам, в городе проходит тотальный патруль всех важных объектов по всей территории города.
Большая самоорганизация, самодисциплина всех жителей села. Массово люди производят коктейли молотова, прочищают оружие, которое у них есть,
– подчеркнул Садовый.
Мэр рассказал, что идет сотрудничество с территориальной обороной и полицией. Сегодня каждый город должен быть готов к тому, чтобы отбивать врага.
Садовый о ситуации во Львове: смотрите видео
Диверсионные группы работают. Десантирование может произойти где угодно, ракетные обстрелы могут направляться в любой город.
"Поэтому сегодня все в единой позиции – каждый должен делать свою работу", – подчеркнул Садовый.
Как сделать коктейль молотовая / Инфографика МВД
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