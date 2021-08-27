На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовик и 3 легковушки: пешеход попал в больницу

27 августа 2021 , 13:18
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Источник:

Патрульная полиция Львовщины

На трассе Киев – Чоп 27 августа столкнулись 4 автомобиля – грузовик MAN, Volkswagen Passat и 2 Mercedes-Benz. В результате ДТП травмировался пешеход.

Авария случилась около Розвадова. Сейчас движение по трассе – затруднено.

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Движение по трассе регулируют патрульные

  • Примерно в 11:00 на трассе Киев – Чоп возле Розвадова столкнулись 4 автомобиля – грузовик MAN, Volkswagen Passat и 2 Mercedes-Benz.
  • В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадал пешеход. Однако информации, какие именно травмы он получил, пока нет.
  • Медики скорой отвезли пострадавшего в больницу.
  • Сейчас на месте аварии работают следователи.
  • Движение по трассе – затруднено. Его регулируют патрульные.
  • Правоохранители призвали водителей учитывать эту информацию, планируя поездку.


На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля / Фото патрульной полиции Львовщины


На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля / Фото патрульной полиции Львовщины


Пешеход попал в больницу / Фото патрульной полиции Львовщины


Движение регулируют патрульные / Фото патрульной полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів