На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовик и 3 легковушки: пешеход попал в больницу
27 августа 2021 , 13:18Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовщины
На трассе Киев – Чоп 27 августа столкнулись 4 автомобиля – грузовик MAN, Volkswagen Passat и 2 Mercedes-Benz. В результате ДТП травмировался пешеход.
Авария случилась около Розвадова. Сейчас движение по трассе – затруднено.
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Движение по трассе регулируют патрульные
- Примерно в 11:00 на трассе Киев – Чоп возле Розвадова столкнулись 4 автомобиля – грузовик MAN, Volkswagen Passat и 2 Mercedes-Benz.
- В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадал пешеход. Однако информации, какие именно травмы он получил, пока нет.
- Медики скорой отвезли пострадавшего в больницу.
- Сейчас на месте аварии работают следователи.
- Движение по трассе – затруднено. Его регулируют патрульные.
- Правоохранители призвали водителей учитывать эту информацию, планируя поездку.
На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля / Фото патрульной полиции Львовщины
На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля / Фото патрульной полиции Львовщины
Пешеход попал в больницу / Фото патрульной полиции Львовщины
Движение регулируют патрульные / Фото патрульной полиции Львовщины