На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовик и 3 легковушки: пешеход попал в больницу

На трассе Киев – Чоп 27 августа столкнулись 4 автомобиля – грузовик MAN, Volkswagen Passat и 2 Mercedes-Benz. В результате ДТП травмировался пешеход.

Авария случилась около Розвадова. Сейчас движение по трассе – затруднено.

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Движение по трассе регулируют патрульные

Примерно в 11:00 на трассе Киев – Чоп возле Розвадова столкнулись 4 автомобиля – грузовик MAN, Volkswagen Passat и 2 Mercedes-Benz.

В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадал пешеход. Однако информации, какие именно травмы он получил, пока нет.

Медики скорой отвезли пострадавшего в больницу.

Сейчас на месте аварии работают следователи.

Движение по трассе – затруднено. Его регулируют патрульные.

Правоохранители призвали водителей учитывать эту информацию, планируя поездку.



На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля / Фото патрульной полиции Львовщины



На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля / Фото патрульной полиции Львовщины



Пешеход попал в больницу / Фото патрульной полиции Львовщины



Движение регулируют патрульные / Фото патрульной полиции Львовщины