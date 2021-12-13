На трассе Львов – Тернополь произошло масштабное ДТП с участием грузовиков

На трассе Львов – Тернополь 12 декабря произошло масштабное ДТП. Один из грузовиков перевернулся в кювет, а другой – съехал с дороги.

ДТП произошло вблизи села Тарасовка. Пробок на трассе нет.

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Грузовик перевернулся в кювет

На трассе Львов – Тернополь, неподалеку от села Тарасовка, 12 декабря произошло ДТП. Приблизительно в 22:30 грузовик перевернулся в кювет. Через несколько метров еще один многотонник съехал с дороги.

Смотрите видео с места ДТП:

На месте аварии работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Пока пробок на трассе нет. Однако движение автомобилей на этом участке несколько замедлено.

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