На трассе Львов – Тернополь произошло масштабное ДТП с участием грузовиков
13 декабря 2021 , 13:19Читати новину українською
Источник:"Варта 1"
На трассе Львов – Тернополь 12 декабря произошло масштабное ДТП. Один из грузовиков перевернулся в кювет, а другой – съехал с дороги.
ДТП произошло вблизи села Тарасовка. Пробок на трассе нет.
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Грузовик перевернулся в кювет
На трассе Львов – Тернополь, неподалеку от села Тарасовка, 12 декабря произошло ДТП. Приблизительно в 22:30 грузовик перевернулся в кювет. Через несколько метров еще один многотонник съехал с дороги.
Смотрите видео с места ДТП:
На месте аварии работают правоохранители. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Пока пробок на трассе нет. Однако движение автомобилей на этом участке несколько замедлено.Примите во внимание! Из-за неблагоприятных погодных условий 12 декабря на четырех направлениях ввели ограничения на движение грузовиков. Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения