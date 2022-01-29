"Трудно смириться с потерей": внезапно умер известный врач-кардиолог из Львова

Во Львове внезапно умер известный врач Игорь Беш. Он много лет руководил диспансерным отделением Областного Кардиоцентра.

О потере коллеги сообщили на странице медучреждения 29 января. Впоследствии в комментариях выразили свои соболезнования родным более 100 человек.

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Был замечательным семьянином и мудрым руководителем

Коллеги Игоря Михайловича написали, что он всегда был и будет примером врача от Бога. Также отметили, что был не только мудрым руководителем, а замечательным семьянином и верным другом.

Трудно смириться с этой потерей. Наши сердца переполнены болью, тоской, горем, потому что Игорь Михайлович был чрезвычайно добрым, позитивным, интеллигентным, сердечным человеком. Все мы его любили, уважали, ценили,

– написали работники кардиоцентра.

Сотрудники умершего выразили свои соболезнования родным, жене и внукам. Издание Varta1 сообщило, что похороны состоялись в субботу, 29 января.

Ранее умер другой известный медик

17 января сообщили, что на 92 году жизни умер от болезни одессит Леонид Авербух. Он был известным врачом-фтизиатром, ученым и поэтом.

Авербуха запомнили человеком, который всегда упорно работал. Он не только написал десятки книг, но и помог сотням людей, болевших туберкулезом.

Читайте полный текст сообщения Львовского Областного Кардиоцентра:

Отошел в вечность многолетний руководитель диспансерного отделения, врач, коллега, товарищ и замечательный человек – Беш Игорь Михайлович.

Трудно смириться с этой потерей. Наши сердца переполнены болью, тоской, горем, потому что Игорь Михайлович был чрезвычайно добрым, позитивным, интеллигентным, сердечным человеком. Все мы его любили, уважали, ценили.

Он для нас всегда будет примером прекрасного врача от Бога, справедливого, мудрого руководителя, замечательного семьянина, верного друга.

Мы объединяемся в искренней молитве за его светлую Душу, будем просить Господа принять ее в царство небесное, где нет ни грусти, ни печали, а только жизнь вечная.

Выражаем искренние соболезнования семье, жене, детям, внукам.

Светлая вечная память!