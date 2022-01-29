Про втрату колеги повідомили на сторінці медустанови 29 січня. Згодом у коментарях висловили свої співчуття рідним понад 100 людей.

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Був чудовим сім'янином і мудрим керівником

Колеги Ігоря Михайловича написали, що завжди був і буде прикладом лікаря від Бога. Також зазначили, що був не лише мудрим керівником, а чудовим сім’янином і вірним другом.

Важко змиритися з цією втратою. Наші серця переповнені болем, тугою, горем, бо Ігор Михайлович був надзвичайно доброю, позитивною, інтелігентною, сердечною людиною. Всі ми його любили, поважали, цінували,

– написали працівники кардіоцентру.

Співробітники померлого висловили свої співчуття рідним, дружині та внукам. Видання Varta1 повідомило, що похорон відбувся в суботу, 29 січня.

Раніше помер інший відомий медик

17 січня повідомили, що на 92 році життя помер від хвороби одесит Леонід Авербух. Він був відомим лікарем-фтизіатром, науковцем і поетом.

Авербуха запам'ятали людиною, що завжди наполегливо працювала. Він не лише створив десятки книг, а й допоміг сотням людей, які хворіли на туберкульоз.

Читайте повний текст допису Львівського Обласного Кардіоцентру:

Відійшов у вічність багаторічний керівник диспансерного відділення, лікар, колега, товариш і чудова людина – Беш Ігор Михайлович.

Важко змиритися з цією втратою. Наші серця переповнені болем, тугою, горем, бо Ігор Михайлович був надзвичайно доброю, позитивною, інтелігентною, сердечною людиною. Всі ми його любили, поважали, цінували.

Він для нас завжди буде прикладом прекрасного лікаря від Бога, справедливого, мудрого керівника, чудового сім’янина, вірного друга.

Ми об'єднуємося в щирій молитві за його світлу Душу, проситимемо Господа прийняти її в царство небесне, де немає ні смутку, ні печалі, а тільки життя вічне.

Висловлюємо щирі співчуття родині, дружині, дітям, внукам.

Світла вічна пам'ять!