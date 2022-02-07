Уникальную историю рассказала фельдшер по медицине неотложных состояний Леся Никула. Она не ожидала, что рабочая смена закончится экстремальными родами.
К теме Во Львове из-за осложнений COVID-19 умерла 36-летняя роженица
Фельдшер по дороге на вызов позвонила родственникам роженицы, чтобы подготовили все документы и другие вещи, на что услышала: "Наверное, уже поздно. Кажется, будет рожать дома".
Двойня стала сюрпризом
Леся Никула просто "влетела" в помещение и увидела, что ребенок практически родился. Вместе с помощью новоиспеченной бабушки девочка родилась успешно. Тогда фельдшер еще не знала, что семья ожидает двойню.
Я ребеночка взяла, провела первичный туалет, обрезала и обработала пуповину. Говорю: "имеем хорошую здоровую девочку. Смотрите, какая красавица". А бабушка говорит: "еще должен быть мальчик",
– рассказала фельдшер.
Сразу после этого Никула позвонила ответственному врачу и вызвала подмогу.
Роженицу везли в роддом одним автомобилем, а новорожденную девочку вместе с медиками – другим.
"Вот так вот кортежем, под вой сирен, на скорости около 150 километров в час мы примчались в перинатальный центр", – сказала Никула.
Ростислав Оленич и Леся Никула, прибывшие на вызов / Фото Львовского областного центра
Двойня родилась еще и в разные дни
Медики объяснили, что девочка родилась быстро, ведь была первой. В то же время мальчик был в седалищном положении.
Он счастливо родился в роддоме,
– отметила Леся Никула.
Ситуация еще сложилась так, что девочка родилась одного числа, а ее братец – уже на следующие сутки.
"За всю мою работу на "скорой" такого не было: чтобы роды и двойня", – подытожила Никула.