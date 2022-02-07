Уникальную историю рассказала фельдшер по медицине неотложных состояний Леся Никула. Она не ожидала, что рабочая смена закончится экстремальными родами.

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Фельдшер по дороге на вызов позвонила родственникам роженицы, чтобы подготовили все документы и другие вещи, на что услышала: "Наверное, уже поздно. Кажется, будет рожать дома".

Двойня стала сюрпризом

Леся Никула просто "влетела" в помещение и увидела, что ребенок практически родился. Вместе с помощью новоиспеченной бабушки девочка родилась успешно. Тогда фельдшер еще не знала, что семья ожидает двойню.

Я ребеночка взяла, провела первичный туалет, обрезала и обработала пуповину. Говорю: "имеем хорошую здоровую девочку. Смотрите, какая красавица". А бабушка говорит: "еще должен быть мальчик",

– рассказала фельдшер.

Сразу после этого Никула позвонила ответственному врачу и вызвала подмогу.

Роженицу везли в роддом одним автомобилем, а новорожденную девочку вместе с медиками – другим.

"Вот так вот кортежем, под вой сирен, на скорости около 150 километров в час мы примчались в перинатальный центр", – сказала Никула.



Ростислав Оленич и Леся Никула, прибывшие на вызов / Фото Львовского областного центра

Двойня родилась еще и в разные дни

Медики объяснили, что девочка родилась быстро, ведь была первой. В то же время мальчик был в седалищном положении.

Он счастливо родился в роддоме,

– отметила Леся Никула.

Ситуация еще сложилась так, что девочка родилась одного числа, а ее братец – уже на следующие сутки.

"За всю мою работу на "скорой" такого не было: чтобы роды и двойня", – подытожила Никула.