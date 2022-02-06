Унікальну історію розповіла фельдшерка з медицини невідкладних станів Леся Нікула. Вона не очікувала, що робоча зміна закінчиться екстремальними пологами.

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Фельдшерка дорогою на виклик зателефонувала родичам породіллі, аби підготували усі документи та інші речі, на що почула: "Напевно, вже запізно. Здається, буде народжувати вдома".

Двійня стала сюрпризом

Леся Нікула просто "влетіла" у помешкання і побачила, що дитинка практично народилася. Разом з допомогою новоспеченої бабусі дівчинка народилася успішно. Тоді фельдшерка ще не знала, що родина очікує двійню.

Я дитинку взяла, провела первинний туалет, обрізала й обробила пуповину. Кажу: "Маємо гарну здорову дівчинку. Дивіться, яка красуня". А бабуся каже: "Ще має бути хлопчик",

– розповіла фельдшерка.

Одразу після цього Нікула подзвонила відповідальному лікарю та викликала підмогу.

Породіллю везли у пологовий одним автомобілем, а новонароджену дівчинку разом з медиками – іншим.

"Ось так-от кортежем, під завивання сирен, на швидкості приблизно 150 кілометрів за годину ми примчали у перинатальний центр", – сказала Нікула.



Ростислав Оленич та Леся Нікула, які прибули на виклик / Фото Львівського обласного центру

Двійня народилась ще й у різні дні

Медики пояснили, що дівчинка народилась швидко, адже була першою. Водночас хлопчик був у сідничному положенні.

Він щасливо народився в пологовому будинку,

– зазначила Леся Нікула.

Ситуація ще склалась так, що дівчинка народилася одного числа, а її братик – вже наступної доби.

"За всю мою роботу на «швидкій» такого не було: щоб пологи – і двійня", – підсумувала Нікула.