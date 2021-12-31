Утвердили новые тарифы на проезд во львовском общественном транспорте: какими будут цены
Источник:ZAXID.NET
Во Львовском горсовете утвердили новые тарифы на перевозку пассажиров общественного транспорта. Бумажный билет у водителя обойдется в 15 гривен.
Однако электронные билеты будут дешевле. Кроме цен назвали и стоимость абонементов на проезд. Решение согласовали в исполнительном комитете Львовского горсовета 31 декабря.
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Есть важное новшество
Нововведением станет новое преимущество электронных билетов. С ними теперь можно будет в течение 40 минут пересесть, например, с троллейбуса на маршрутку.
Какими будут цены:
- разовый электронный билет с возможностью пересадки – 10 гривен;
- бумажный билет у водителя – 15 гривен;
- штраф за безбилетный проезд – 200 гривен.
Также после ввода электронного билета во Львове начнут действовать специальные абонементы на проезд. В них стоимость будет зависеть от срока действия:
- на 30 дней – 420 гривен;
- на 90 дней – 1 200 гривен;
- на 180 дней – 2 200 гривен;
- на 365 дней – 3 650 гривен.
Также начнут действовать тарифы для студентов:
- абонемент на 30 дней – 210 гривен;
- абонемент на 180 дней – 1 100 гривен.
Есть ограничения для льготников
Для школьников во Львове общественный транспорт и дальше останется бесплатным. А вот у других льготников будет определенное препятствие в пользовании.
Все льготные категории пассажиров будут иметь только 60 бесплатных поездок в месяц. Однако в департаменте мобильности ЛГС еще не проанализировали целесообразность такого ограничения. Потому его могут и отменить.
Вспомнили и о туристах
Гости Львова тоже смогут приобрести абонементы. Они будут предусматривать гораздо меньшие сроки. Однако этого будет вполне достаточно, если человек приехал в город ненадолго.
Цены туристических абонементов:
- 1 день – 35 гривен;
- 2 дня – 60 гривен;
- 3 дня – 80 гривен;
- 7 дней – 200 гривен.