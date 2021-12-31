Утвердили новые тарифы на проезд во львовском общественном транспорте: какими будут цены

Во Львовском горсовете утвердили новые тарифы на перевозку пассажиров общественного транспорта. Бумажный билет у водителя обойдется в 15 гривен.

Однако электронные билеты будут дешевле. Кроме цен назвали и стоимость абонементов на проезд. Решение согласовали в исполнительном комитете Львовского горсовета 31 декабря.

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Есть важное новшество

Нововведением станет новое преимущество электронных билетов. С ними теперь можно будет в течение 40 минут пересесть, например, с троллейбуса на маршрутку.

Какими будут цены:

разовый электронный билет с возможностью пересадки – 10 гривен;

бумажный билет у водителя – 15 гривен;

штраф за безбилетный проезд – 200 гривен.

Также после ввода электронного билета во Львове начнут действовать специальные абонементы на проезд. В них стоимость будет зависеть от срока действия:

на 30 дней – 420 гривен;

на 90 дней – 1 200 гривен;

на 180 дней – 2 200 гривен;

на 365 дней – 3 650 гривен.

Также начнут действовать тарифы для студентов:

абонемент на 30 дней – 210 гривен;

абонемент на 180 дней – 1 100 гривен.

Есть ограничения для льготников

Для школьников во Львове общественный транспорт и дальше останется бесплатным. А вот у других льготников будет определенное препятствие в пользовании.

Все льготные категории пассажиров будут иметь только 60 бесплатных поездок в месяц. Однако в департаменте мобильности ЛГС еще не проанализировали целесообразность такого ограничения. Потому его могут и отменить.

Вспомнили и о туристах

Гости Львова тоже смогут приобрести абонементы. Они будут предусматривать гораздо меньшие сроки. Однако этого будет вполне достаточно, если человек приехал в город ненадолго.

Цены туристических абонементов: