Утвердили новые тарифы на проезд во львовском общественном транспорте: какими будут цены

31 декабря 2021 , 12:02
Читати новину українською

Источник:

ZAXID.NET

Во Львовском горсовете утвердили новые тарифы на перевозку пассажиров общественного транспорта. Бумажный билет у водителя обойдется в 15 гривен.

Однако электронные билеты будут дешевле. Кроме цен назвали и стоимость абонементов на проезд. Решение согласовали в исполнительном комитете Львовского горсовета 31 декабря.

Заметьте Восстанавливают льготный проезд для львовских пенсионеров: из какого числа

Есть важное новшество

Нововведением станет новое преимущество электронных билетов. С ними теперь можно будет в течение 40 минут пересесть, например, с троллейбуса на маршрутку.

Какими будут цены:

  • разовый электронный билет с возможностью пересадки – 10 гривен;
  • бумажный билет у водителя – 15 гривен;
  • штраф за безбилетный проезд – 200 гривен.

Также после ввода электронного билета во Львове начнут действовать специальные абонементы на проезд. В них стоимость будет зависеть от срока действия:

  • на 30 дней – 420 гривен;
  • на 90 дней – 1 200 гривен;
  • на 180 дней – 2 200 гривен;
  • на 365 дней – 3 650 гривен.

Также начнут действовать тарифы для студентов:

  • абонемент на 30 дней – 210 гривен;
  • абонемент на 180 дней – 1 100 гривен.

Есть ограничения для льготников

Для школьников во Львове общественный транспорт и дальше останется бесплатным. А вот у других льготников будет определенное препятствие в пользовании.

Все льготные категории пассажиров будут иметь только 60 бесплатных поездок в месяц. Однако в департаменте мобильности ЛГС еще не проанализировали целесообразность такого ограничения. Потому его могут и отменить.

Вспомнили и о туристах

Гости Львова тоже смогут приобрести абонементы. Они будут предусматривать гораздо меньшие сроки. Однако этого будет вполне достаточно, если человек приехал в город ненадолго.

Цены туристических абонементов:

  • 1 день – 35 гривен;
  • 2 дня – 60 гривен;
  • 3 дня – 80 гривен;
  • 7 дней – 200 гривен.
Автор: Олександр Марчак