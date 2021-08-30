Увеличение количества транспорта во Львове – это вопрос №1, – Садовый

С началом учебного года во Львове станет больше пассажиров общественного транспорта. По словам городского головы Андрея Садового, из-за этого перевозчики должны увеличить количество автобусов.

Львов находится в зеленой карантинной зоне. Поэтому учебные заведения города начнут обучение очно.

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Перевозчики должны увеличить количество транспорта

Садовый рассказал, что с сентября перевозчики должны увеличить количество транспорта во Львове, ведь с началом учебного года пассажиров станет больше.

Увеличение количества транспорта – это сейчас вопрос №1. Дети возвращаются в школу, студенты приезжают на учебу, поэтому единиц транспорта должно быть больше. Мы жестко поставили этот вопрос перед перевозчиками,

– отметил городской голова.

По словам мэра, в основном это касается частных перевозчиков. Также львовянам нужно понимать, что на некоторых улицах города еще продолжаются ремонтные работы, поэтому они пока остаются непроезжими.

"Нет такого быстрого сообщения, как хотелось бы, поэтому призываю всех заранее об этом думать и планировать больше времени на доезд", – подытожил Садовый.