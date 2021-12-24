В ужасном ДТП на Львовщине погиб военный: очевидцы назвали причину

На Львовщине, 23 декабря произошла смертельная авария грузовика и легковушки. СМИ сообщили, что в результате столкновения погиб военный, а очевидцы рассказали детали.

Это произошло примерно в 10:20 на улице Черновола в городе Самбор. На место сразу прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства.

Заметьте В Одесской области внедорожник снес с дороги авто патрульных и врезался в дом: кадры аварии

Влетел в прицеп и погиб

Следователи установили, что погиб 48-летний водитель легковушки Ford. Он был жителем Самборского района. Легковушка мужчины столкнулась с прицепом грузовика Renault.

Вследствие этого, водитель получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой. За рулем грузовика был 66-летний мужчина. Пока не сообщают, пострадал ли он в ДТП.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели. Максимальное наказание по ней – 8 лет заключения. Однако пока неизвестно, есть ли подозреваемые в этом деле.

Что рассказали очевидцы

Издание LMN пообщалось с очевидцами этого события. Они рассказали журналистам, что Ford, вероятно, ехал из города Калинов. Водитель легковушки избегал столкновения с другим авто, поэтому выехал на встречную полосу. Там как раз и произошло трагическое столкновение.

Как раз это СМИ также сообщило и о том, что погибший был военнослужащим. Об этом может свидетельствовать и камуфляж, который заметен на фото. Однако в полиции эту информацию пока не комментируют.

Важно – какие есть опасные мифы о зимних шинах: смотрите видео