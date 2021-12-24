Це сталося приблизно о 10:20 на вулиці Чорновола в місті Самбір. На місце одразу прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини.

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Влетів у причеп і загинув

Слідчі встановили, що загинув 48-річний водій легковика Ford. Він був мешканцем Самбірського району. Легковик чоловіка зіткнувся з причепом вантажівки Renault.

Внаслідок цього, керманич зазнав травмувань, які були несумісні з життям. Він помер на місці події ще до приїзду швидкої. За кермом вантажівки був 66-річний чоловік. Наразі не повідомляють, чи він постраждав у ДТП.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі. Максимальне покарання за нею – 8 років ув'язнення. Проте наразі невідомо, чи є підозрювані в цій справі.

Що розповіли очевидці

Видання LMN поспілкувалося з очевидцями цієї події. Вони розповіли журналістам, що Ford, ймовірно, їхав з міста Калинів. Водій легковика уникав зіткнення з іншим авто, тому виїхав на зустрічну смугу. Там якраз і відбулося трагічне зіткнення.

Якраз це ЗМІ також повідомило й про те, що загиблий був військовослужбовцем. Про це може свідчити й камуфляж, який помітний на фото. Проте в поліції цю інформацію поки не коментувати.

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