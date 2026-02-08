Укр Рус
Львов Взрывы в Львове В ОВА объяснили, что означали звуки взрывов во Львове и Ходорове
8 февраля, 09:16
1

В ОВА объяснили, что означали звуки взрывов во Львове и Ходорове

Юлия Харченко

Во Львове прогремели взрывы около 8:48. Подобные звуки слышали и в Ходорове в 8:40.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Что известно о взрывах?

Во Львовской области прогремело сразу несколько взрывов. Во Львове и Ходорове работала противовоздушная оборона.

По словам Козицкого, защитникам неба удалось уничтожить вражеские дроны, которые угрожали области.

