В ОВА объяснили, что означали звуки взрывов во Львове и Ходорове

Во Львове прогремели взрывы около 8:48. Подобные звуки слышали и в Ходорове в 8:40.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Смотрите также Во Львове прогремели взрывы Что известно о взрывах? Во Львовской области прогремело сразу несколько взрывов. Во Львове и Ходорове работала противовоздушная оборона. По словам Козицкого, защитникам неба удалось уничтожить вражеские дроны, которые угрожали области. Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.