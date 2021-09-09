ВАЗ вылетел на встречную: в ДТП на Львовщине травмировались 4 человека, среди них – дети
Источник:полиция Львовщины
На трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская 8 сентября произошло ДТП – ВАЗ вылетел на встречную и столкнулся с Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус перевернулся на бок. В результате аварии пострадали 4 человека, среди которых – 2 детей.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Виновнику ДТП грозит ограничение свободы.
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Водитель вылетел на встречку
- Авария произошла примерно в 23:15 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская близ села Подгорное Львовского района.
- Водитель автомобиля "ВАЗ-2103", 30-летний житель одного из сел района, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
- Там он столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Закарпатья.
- От удара микроавтобус перевернулся на бок.
- В результате ДТП 3 пассажира Mercedes получили травмы различной тяжести – дети в возрасте 8 и 12 лет и 56-летняя женщина, все – жители Закарпатской области.
- Также травмирован водитель "ВАЗ-2103".
- Всех пострадавших госпитализировали.
ВАЗ вылетел на встречную / Фото полиции Львовщины
Полиция проводит расследование
Следователи открыли уголовное производство из-за "нарушения правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства аварии.
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От удара микроавтобус перевернулся / Фото полиции Львовщины
В результате ДТП пострадали 4 человека / Фото полиции Львовщины