ВАЗ вылетел на встречную: в ДТП на Львовщине травмировались 4 человека, среди них – дети

10:55

На трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская 8 сентября произошло ДТП – ВАЗ вылетел на встречную и столкнулся с Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус перевернулся на бок. В результате аварии пострадали 4 человека, среди которых – 2 детей.