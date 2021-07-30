Водитель Nissan насмерть сбил 28-летнего пешехода на Львовщине

30 июля 2021 , 11:59
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА

Возле Пустомит под Львовом водитель Nissan Primastar наехал на 28-летнего пешехода. От нанесенных травм тот скончался на месте. Детали инцидента устанавливает полиция.

Авария произошел 29 июля вечером. Свидетели говорят, что на мужчину наехали тогда, когда он переходил дорогу.

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Детали ДТП

Инцидент произошел в селе Подгайцы, недалеко от Оброшино. 46-летний водитель Nissan Primastar наехал на 28-летнего пешехода на автодороге Львов – Самбор.

Оба они – жители Львовской области. Мужчина, который был за рулем – житель Городоцкого района. Пострадавший проживал в Самборском районе.

В настоящее время полиция устанавливает причины ДТП.

Последние ДТП на дороге

  • 29 июля на Черкасщине в ДТП погиб полицейский Сергей Савчук с женой и 12-летней дочерью. Их автомобиль столкнулся с грузовиком. Савчук работал в полиции более 20 лет. Детали устанавливаются.
  • На трассе Киев – Чоп под Львовом 29 июля грузовик протаранил автомобиль. В результате аварии пострадал 33-летний водитель легковушки. Его с травмами увезли в больницу. На месте происшествия работали ГСЧС и полиция.
  • У Ровно 28 июля столкнулись грузовой фургон и автобус нерегулярных перевозок. Среди пострадавших – водитель фургона. Пассажиры автобуса, вероятно, возвращались с Крестного хода в Киеве.
Автор: Марта Кушка