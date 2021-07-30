Водитель Nissan насмерть сбил 28-летнего пешехода на Львовщине
30 июля 2021 , 11:59Читати новину українською
Возле Пустомит под Львовом водитель Nissan Primastar наехал на 28-летнего пешехода. От нанесенных травм тот скончался на месте. Детали инцидента устанавливает полиция.
Авария произошел 29 июля вечером. Свидетели говорят, что на мужчину наехали тогда, когда он переходил дорогу.
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Детали ДТП
Инцидент произошел в селе Подгайцы, недалеко от Оброшино. 46-летний водитель Nissan Primastar наехал на 28-летнего пешехода на автодороге Львов – Самбор.
Оба они – жители Львовской области. Мужчина, который был за рулем – житель Городоцкого района. Пострадавший проживал в Самборском районе.
В настоящее время полиция устанавливает причины ДТП.
Последние ДТП на дороге
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