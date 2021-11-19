Водители пригородных маршруток на Львовщине массово увольняются с работы: какова причина

Сейчас Львовщина находится в красной зоне. Из-за карантинных ограничений и уменьшения доходов водители пригородных маршруток области начали массово увольняться с работы.

Невакцинированные водители нанимают микроавтобусы и продолжают работать на себя. Так, в области возросло количество нелегальных перевозчиков.

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Водители пригородных маршрутов увольняются с работы

Руководитель областной Ассоциации перевозчиков Иван Велийко рассказал, что водители пригородных маршруток начали массово увольняться с работы. Из-за карантина пассажиров стало меньше, поэтому прибыль предприятий упала. Заработок для руководителей может стать минимальным.

Сегодня в транспортной отрасли, а особенно это заметно в перевозке пассажиров, – дефицит водителей. То есть, их не хватает. Руководители должны понять, если будет жесткий подход к контролю в отношении водителя и водители не будут вакцинированы, то в некоторых случаях можно останавливать и целые предприятия,

– добавил Велийко.

По его словам, в случае введения жестких карантинных ограничений многие маршруты останутся без обслуживания, ведь водители могут продолжить увольняться.

На Львовщине 45% водителей – вакцинированы. Сейчас в области нет требования обязательных прививок для водителей, однако к работе в основном допускают только защищенных.

На Львовщине с 22 ноября начнут действовать новые ограничения в пригородном транспорте . Все пассажиры должны будут иметь сертификат о вакцинации, свежий отрицательный ПЦР-тест или справку о противопоказаниях к прививке. За нарушение предусмотрен штраф – 17 тысяч гривен.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала