Невакцинированные водители нанимают микроавтобусы и продолжают работать на себя. Так, в области возросло количество нелегальных перевозчиков.
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Водители пригородных маршрутов увольняются с работы
Руководитель областной Ассоциации перевозчиков Иван Велийко рассказал, что водители пригородных маршруток начали массово увольняться с работы. Из-за карантина пассажиров стало меньше, поэтому прибыль предприятий упала. Заработок для руководителей может стать минимальным.
Сегодня в транспортной отрасли, а особенно это заметно в перевозке пассажиров, – дефицит водителей. То есть, их не хватает. Руководители должны понять, если будет жесткий подход к контролю в отношении водителя и водители не будут вакцинированы, то в некоторых случаях можно останавливать и целые предприятия,
– добавил Велийко.
По его словам, в случае введения жестких карантинных ограничений многие маршруты останутся без обслуживания, ведь водители могут продолжить увольняться.
На Львовщине 45% водителей – вакцинированы. Сейчас в области нет требования обязательных прививок для водителей, однако к работе в основном допускают только защищенных.
Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала