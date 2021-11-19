Невакциновані водії наймають мікроавтобуси й продовжують працювати на себе. Так, в області зросла кількість нелегальних перевізників.

До теми Хто з 22 листопада не зможе користуватися приміським транспортом на Львівщині: пояснення ЛОДА

Водії приміських маршрутів звільняються з роботи

Керівник обласної асоціації перевізників Іван Велійка розповів, що водії приміських маршруток почали масово звільнятися з роботи. Через карантин пасажирів стало менше, тож прибуток підприємств впав. Заробіток для керманичів може стати мінімальним.

Сьогодні у транспортній галузі, а особливо це помітно в перевезенні пасажирів, – дефіцит водіїв. Тобто, їх не вистачає. Керівники повинні зрозуміти, якщо буде жорсткий підхід до контролю стосовно водія і водії не будуть вакциновані, то в деяких випадках можна зупиняти й цілі підприємства,

– додав Велійка

За його словами, у випадку введення жорстких карантинних обмежень багато маршрутів залишаться без обслуговування, адже водії можуть продовжити звільнятися.

На Львівщині 45% водіїв – вакциновані. Наразі в області немає вимоги обов'язкових щеплень для кермувальників, однак до роботи здебільшого допускають лише захищених.

Зауважте! На Львівщині з 22 листопада почнуть діяти нові обмеження у приміському транспорті. Усі пасажири повинні будуть мати сертифікат про вакцинацію, свіжий негативний ПЛР-тест або довідку про протипокази до щеплення. За порушення передбачений штраф – 17 тисяч гривень.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу