Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. Он пояснил, что тысячи людей ждут на вокзале поезд.

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Врачи, психологи, волонтеры будут работать круглосуточно

Поэтому для того, чтобы облегчить ситуацию, и заработала медико-психологическая помощь. Там круглосуточно будут работать врачи, психологи и волонтеры.

Заметим, что волонтеры будут иметь жилетки и бейджик "Медико-психологическая помощь. Волонтер". Они помогут на месте или направят к врачу.

Обратите внимание! Если у вас есть соответствующее образование или вы являетесь студентом старших курсов, то можете присоединиться к инициативе, заполнив специальную анкету.

Медицинские работники (сейчас их 20 человек) будут работать в палатке возле пункта обогрева. "Спасибо всем врачам, психологам и волонтерам, которые уже откликнулись. Сейчас важно, чтобы каждый сделал свой вклад в наше завтра", – подчеркнул Козицкий.

Полный текст публикации:

На Главном железнодорожном вокзале Львова заработала медико-психологическая помощь. Пятые сутки продолжается война. Тысячи людей, которых она выгнала из дома, вынуждены долго находиться на вокзале во Львове, ожидая поезд.

Понимаю их боль и отчаяние. Делаю все, что от меня зависит, лишь бы облегчить ситуацию. В частности сегодня на Главном вокзале Львова заработала медико-психологическая помощь.

Врачи, психологи и волонтеры будут предоставлять ее круглосуточно. Волонтеров узнаете по жилеткам и бейджикам "Медико-психологическая помощь. Волонтер". Они будут подходить к людям, общаться с ними, в случае необходимости помогут на месте или направят к врачу.

Медики будут в палатке возле пункта обогрева. Сейчас оказывать медико-психологическую помощь вызвались 20 специалистов.

Если у вас есть соответствующее образование или вы являетесь студентом старших курсов, присоединяйтесь. Спасибо всем врачам, психологам и волонтерам, которые уже откликнулись. Галина Бордун, спасибо за координацию. Сейчас важно, чтобы каждый сделал свой вклад в наше завтра.

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